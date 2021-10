Shaila Gatta travolge il web con un mix di pura sensualità: il suo fisico statuario in mini abito esclusivo è uno spettacolo disarmante.

La seducente conduttrice e showgirl dalla mora chioma, Shaila Gatta continua in parallelo alla sua produttiva esperienza sul piccolo schermo anche la sua attività di influencer e modella su Instagram, scatenando proprio in questa tarda mattinata una standing ovation da parte dei suoi oltre 800mila follower senza precedenti.

L’ex velina, classe 1996, di “Striscia La Notizia” e conduttrice dell’appuntamento estivo 2021 con “Paperissima Sprint“, è spesso impegnata a divulgare in rete preziosi consigli di beauty routine e benessere per la persona. Eppure stavolta il principale tema delle sue avventure sarà ben diverso. Dedicato perciò alla sua gradevole presenza in quella che verrà definita come un’entusiasmante nottata fuori dalle più ordinarie abitudini.

Shaila Gatta fisico scolpito e mini abito, uno spettacolo disarmante: “scusate, sono svenuto”

