“Stupendo direi” Luca Argentero, sex symbol torinese: lo sguardo è divino

Luca Argentero non perde occasione di dare il buongiorno ai fan, l’ultima foto però incuriosisce il web: cosa è successo?

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Luca Argentero non sembra una bella giornata. Ha appena pubblicato una foto di prima mattina che lascia molto desiderare. Non sappiamo cosa combinerà oggi, ma una cosa è certa: i fan non vedono l’ora di rivederlo in prima serata su Rai1.

Manca sempre meno al debutto della seconda stagione di Doc-nelle tue mani e l’attore torinese è pronto a regalare grandi emozioni al pubblico.

Luca Argentero, sguardo seducente – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Seguito da quasi due milioni di follower, Luca Argentero è molto attivo sui social dove non perde occasione di pubblicare scatti e alcuni momenti delle sue giornate. Che sia nel tempo libero, a lavoro o in famiglia, l’attore torinese è sempre pronto a farsi notare.

La sua bellezza non passa di certo inosservata e in particolare il pubblico femminile non rinuncia a lasciare qualche commento sotto ai post. Sono in tanti ad aver scritto qualcosa per il buongiorno.

La foto in bianco e nero con lo sguardo dritto verso l’obiettivo e le mani che coprono il volto ha conquistato in poche ore più di ventinovemila like. “Ma che bel buongiorno, stupendo direi”. Poi ancora “Bubu settete”. Cuori, applausi e fiamme per l’attore torinese.

Luca Argentero da anni fa strike di cuori, la sua bellezza e la sua bravura lo rendono ancora più strepitoso.

Insieme a Cristina Marino poi si sente protetto, la donna della sua vita è sempre accanto a lui, supportandolo e sostenendolo nella buona e cattiva sorte. Il loro amore va a gonfie vele ed oggi rappresentano una delle coppie più belle della televisione italiana.