“Uomini e Donne”, Armando Incarnato ha cambiato look ed ha deciso di mostrarsi in puntata in una veste diversa dal solito: stenterete a riconoscerlo

Armando Incarnato si riconferma il personaggio più detestato del parterre maschile di “Uomini e Donne“. Il 40enne partenopeo, che partecipa alla trasmissione da ormai 4 anni, non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita. Le frequentazioni intraprese dal cavaliere all’interno dello studio si sono infatti rivelate fallimentari. Per tale motivo, gli opinionisti ed il pubblico di Canale Cinque lo hanno inevitabilmente preso di mira.

Il cavaliere, che per lavoro gestisce dei saloni di bellezza, ama sfoggiare i propri look eccentrici e fuori dal comune, specie per quel che concerne il taglio di capelli. Questa volta, tuttavia, Incarnato avrebbe davvero superato ogni aspettativa: stenterete a riconoscerlo.

NON PERDERTI ANCHE —> Federica Pellegrini, la FOTO a gambe incrociate manda fuori di testa

“Uomini e Donne”, il personaggio più odiato cambia volto. È irriconoscibile – FOTO

NON PERDERTI ANCHE —> Ilary Blasi, perché non ha avuto altri figli con Totti: resterete senza fiato

Le recenti vicissitudini relative ad Armando Incarnato hanno fatto storcere il naso al pubblico di “Uomini e Donne”. Il cavaliere, che si stava frequentando da un po’ di tempo con la dama Marika, ha deciso di compiere un gesto inaspettato nei confronti di Jessica: le ha fatto recapitare una rosa direttamente nel camerino. Un comportamento che testimonia la sua intenzione di corteggiarla e che, agli occhi degli opinionisti, rappresenta l’ennesimo tentativo da parte del cavaliere di mettersi in mostra.

Il pubblico dei social, che non nutre molta simpatia nei confronti di Armando, non ha mancato di attaccarlo e criticarlo tramite la pagina Facebook del programma. Incarnato, come se non bastasse, è stato preso di mira anche per il nuovo look sfoggiato. Il partenopeo ha infatti deciso di farsi allungare i capelli e di pettinarli all’indietro mediante il gel. Una scelta che non ha convinto la maggior parte degli utenti: “Pensavo non potesse peggiorare, e invece…“, “Oggi si è messo un parrucchino“.

View this post on Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Nonostante il cavaliere stia cercando di mostrare al pubblico il proprio cambiamento, i telespettatori nutrono ancora dei forti dubbi su di lui. Solo con il tempo la sua posizione potrà essere chiarita.