“Uomini e Donne” anticipazioni 8 ottobre: novità per Gemma Galgani?

Anticipazioni dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Gemma Galgani inizierà questo nuovo appuntamento raccontando un po’ di novità

Anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, l’ultima di questa settimana prima della pausa che proseguirà fino a lunedì. Se per noi arriva il weekend, nel prossimo appuntamento invece assisteremo ad una nuova puntata ed una nuova settimana per la nostra Gemma Galgani. L’anno per lei non è cominciato proprio bene: dopo essersi fatta l’intervento al seno pensava di trovare la fila nello studio di Maria De Filippi, e invece per la prima volta in dodici anni nessuno le ha fatto la corte. La dama è arrivata a chiedere alla redazione cosa stesse succedendo.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Così, a poco a poco, gli uomini sono scesi a corteggiarla e lei ha già scartato qualcuno e puntato qualcun altro. Nell’ultima puntata andata in onda qualche giorno fa, ha puntato un uomo più giovane di lei con cui sostiene di essersi scambiata degli sguardi. La nostra Gemma adesso sembra determinata a corteggiare questo nuovo cavaliere e dimostrargli quanto ha da dare, nonostante i suoi 71 anni. Nella prossima puntata che andrà in onda domani venerdì 8 ottobre, vedremo come è proseguita la conoscenza tra Gemma e questo nuovo uomo che potrebbe farle tornare a battere il cuore. Tina sarà molto contrariata, sostiene che lui non era davvero interessato e che lei lo ha forzato come fa di solito, e che lui ha deciso semplicemente di assecondarla perché Gemma sa essere davvero molto pressante quando vuole.

Per quanto riguarda Ida, invece, la dama si mostrerà ancora molto arrabbiata dopo quello che è accaduto durante l’ultimo appuntamento che è andato in onda oggi.