Vanessa Incontrada e il segreto di famiglia, la notizia che ha sconvolto tutti

La conduttrice di ‘’Striscia la notizia’’ ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. I fan non hanno dubbi…

Vanessa Incontrada è da anni sulla cresta dell’onda, considerata una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo, amatissima dal pubblico per il suo talento e la sua bellezza.

Attrice, conduttrice, modella e molto altro ancora. Sui social è seguitissima con 2,3 milioni di followers che non si perdono un suo scatto e soprattutto non perdono l’occasione di farle notare tutto il loro affetto.

Vanessa è sposata con Rossano Laurini, i due sono legati sentimentalmente dal 2007, lui è un imprenditore toscano e gestisce diversi locali notturni. Quando i due si sono conosciuti erano entrambi impegnati, Rossano era sposato proprio con la sorella dell’ex compagno della Incontrada.

Vanessa era anche la migliore amica della moglie di Laurini e questo la portò a ricevere pesanti attacchi mediatici.

Lei però non si è lasciata scalfire dalle critiche e in un’intervista chiarì che non rubò l’uomo a nessuno dato che quando i due si sono messi insieme il loro matrimonio era già giunto al capolinea.

Oggi la coppia è affiatatissima e i due hanno anche un figlio, Isal che ormai ha 13 anni.

Vanessa Incontrada e quel ‘’Dolce imbarazzo’’

View this post on Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

In queste ultime ore gira voce che la bella showgirl spagnola sia nuovamente in dolce attesa.

A scuotere il web è una foto pubblicata da Vanessa su Instagram dove si lascia immortalare in un primo piano, con lo sguardo volto verso il basso e un’espressione sorridente.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano se non per la didascalia del post. A corredare la foto, infatti, c’è una frase che lascia davvero pochi dubbi. La bella spagnola, infatti, ha scritto: “Un dolce imbarazzo”, due parole che riportano alla mente al momento più bello. “Embarazada’’, infatti, in spagnolo vuole dire ‘’incinta’’ e dolce è l’aggettivo che comunemente si lega all’attesa di ogni donna.

Dunque, per capire se sia davvero così non ci resta che attendere un’ulteriore conferma. I fan, intanto, sperano.