La nota influencer e blogger di The Fashion fruit stavolta si è mostrata sui social con un corpetto di tulle trasparente dove anche il seno è in primo piano.

Classe 1987, Veronica Ferraro è una delle fashion blogger più apprezzate e seguite in Italia con 1,3 milioni di follower su Instagram. È riuscita a conquistare il mondo dei social diventando una delle influencer più amate assieme alle amiche, e colleghe, Chiara Ferragni e Chiara Biasi.

Il suo stile classico e ricercato ne fa una delle giovanissime che più stanno influenzando il modo di fare e vestire moda degli ultimi anni. Veronica ieri è tornata a Milano da Parigi dove si trovava per la PFW in occasione del suo compleanno.

Il volo nel jet privato di Chiara Ferragni ha fatto il giro del web, abbracciatissime e raggianti le due giovani hanno festeggiato in anticipo il compleanno della Ferrero che invece una volta atterrata si è svolto in una location da sogno.

LEGGI ANCHE –> “Ma non hai freddo Chiara?” la Ferragni in piazza Duomo con la minigonna inguinale – FOTO

Veronica Ferraro ha sconvolto tutti, completamente nuda mostra le parti intime. Seno osé

View this post on Instagram Un post condiviso da Veronica (@veronicaferraro)

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei il meglio” Ainett Stephens, accattivante e seducente: fan in tilt – FOTO

Bellissima ed incantevole, la Ferraro ha lasciato ancora una volta tutti a bocca aperta attraverso il suo ultimo post su Instagram. Per la festa di compleanno ha partecipato alla festa esclusiva di Bulgari a Milano dove di è presentata con un completo giacca pantalone nero, il tutto completato con una maglia di tulle completamente trasparente ricoperta da cristalli sulle spalle.

Nella foto che ha postato come primo piano su Instagram la vediamo infatti allo specchio proprio con indosso questo capo intimo che le scopre il seno su cui la giovane ha applicato delle stelline gialle per coprire i capezzoli.

Trasgressiva come non mai Veronica ha sconvolto il web, i follower le hanno lasciato moltissimi commenti di auguri ma la foto non è passata inosservata tanto che i commenti sono molto esplicativi di tale impatto alla vista: “Ammazzaaaa🔥”, “Quindi il regalo lo hai fatto te agli invitati…”, “Capezzoli d’oro 🤷‍♂️”