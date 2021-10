Adam Levine cambia look e diventa irriconoscibile, ma cosa ha fatto?

Il frontman dei Maroon 5, Adam Levine ha deciso di cambiare look ed appare irriconoscibile ma cosa ha combinato

Adam Levine ha deciso di rivoluzionare il suo look, è apparso con i capelli azzurri e cortissimi e con un nuovo tatuaggio immenso in un punto davvero molto visibile. La scelta è decisamente insolita e lascia i fan molto perplessi, anche per il tipo di disegno che ha voluto tatuarsi in una zona così particolare.

LEGGI ANCHE>>>“Divina” Aida Yespica, lato B in primo piano e i fan muti: che spettacolo – FOTO

Adam Levine lo fa a grande sorpresa e lascia i fan senza parole

View this post on Instagram Un post condiviso da Adam Levine (@adamlevine)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Amadeus fatto fuori dall’amico, la decisione della Rai

Il cantante Adam Levine ha deciso di tatuarsi una farfalla enorme sul collo, una scelta davvero inaspettata e che lascia dubbiosi tutti i fan. Il cantante giustifica il gesto scrivendo:”Un uomo saggio una volta ha detto: Quando instagram va in blackout tatuati sulla gola”. E poi taggando quel suo amico che è un artista. La reazione dei fan è impressionante, sono tutti in estasi per questa aggiunta alla collezione dei tatuaggi di Levine che ne ha davvero moltissimi. Il cantante è molto amato, su instagram ha ben 13,7 milioni di followers e tutti i suoi fan approvano le sue scelte sempre e comunque. Lui e la moglie Behati sono tra le coppie più ammirate dello star system, d’altronde incarnano la coppia perfetta.

Lui cantante di successo e lei top model e angelo di Victoria’s Secret. I due vivono a Los Angeles insieme alle due figlie, in una casa immensa e meravigliosa. Recentemente hanno condiviso l’interno della loro abitazione con il giornale di architettura e design, Architectural Digest. Si parla di una casa da 22,7 milioni di dollari a Montecito. Un luogo che garantisce la loro privacy e una tranquillità incredibile. I suoi vicini infatti sono Meghan Markle e il principe Harry, Gwyneth Paltrow, Katy Perry e tante altre star di Hollywood. La proprietà di Levine e Behati si estende per 2 ettari e la villa è di 1.110 metri quadri. La casa è totalmente immersa nel verde ed è molto spaziosa con un’immensa piscina. Lo stile è un incrocio tra uno stile New yorkese e Nigeriano, dovuto alle origini sud africane di Behati.

Nonostante il loro stile di vita decisamente fuori dalla media, la coppia s’impegna molto nel sociale e nelle giuste cause. Proprio in questi giorni Levine ha sottolineato l’importanza di tutelare il cambiamento climatico, spingendo per far passare la più forte legge sul clima mai vista in America al congresso. L’emergenza climatica è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tanto quanto il covid.