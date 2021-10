Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, scontro in diretta: “Ora mi hai stancata”

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono sempre di più ai ferri corti: le due opinioniste del Grande Fratello Vip hanno cominciato questa puntata con un altro dei loro round

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le due opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo uno strano inizio che aveva dato modo a tutti da casa di capire che le due non fossero proprio in sintonia, alla fine hanno optato per la sincerità, soprattutto perché ad un certo punto è stato inevitabile. Tutto è cominciato quando una sera Sonia ha pubblicato un selfie con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico dell’altra opinionista. Questo ha portato le due ad uno scontro acceso durato per diverse puntate.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: scintille in studio

Quando è cominciata la puntata di stasera, Sonia ha deciso di rispondere a tono ad una frecciatina di Adriana, dicendo che la sta tirando troppo per le lunghe. “Parlo un attimo io e poi lascio parlare te. Volevo soltanto dire che questa foto sta avendo tutta questa importanza perché lei gliel’ha data, nessuno ne avrebbe mai parlato, sarebbe stata dimenticata in pochi secondi e invece ora l’hanno vista tutti. Ecco, l’ho portata per farla vedere alle cinque persone in tutta Italia che non l’hanno ancora vista. Davvero Adriana, mi hai stancata“. All’improvviso, lo scontro tra di loro è diventato più serio del previsto: hanno cominciato a litigare furiosamente, al punto tale che è dovuto intervenire Alfonso Signorini per riportare la calma tra di loro.

Poi ad un certo punto delle parole che hanno insospettito tutti. Adriana ha detto a Sonia “la verità viene sempre a galla” e lei ha ribattuto dicendo: “anche qualcos’altro viene sempre a galla, lo sai?”.