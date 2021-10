Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, finito il litigio: il Tribunale ha deciso

Il Tribunale di Milano si è finalmente espresso a proposito delle reciproche accuse di diffamazione esposte da Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli.

È finalmente finita la lunga diatriba che da parecchio tempo andava avanti tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. Le due vip, colleghe di lavoro durante Ballando con le Stelle, nel 2017 si erano scambiate diverse “frecciatine” poco gentili sia in studio che sui social. I fans delle due avevano alimentato il litigio online, terminato con due accuse di diffamazione: una nei confronti di Selvaggia Lucarelli da parte di Alba Parietti, e l’altra nei confronti della Parietti da parte di Selvaggia. Dopo tre anni, il Tribunale di Milano sembra aver finalmente deciso il destino di questo litigio tra vip.

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, dopo tre anni di litigi arriva la decisione del Tribunale di Milano

I giudici della sesta sezione penale di Milano hanno deciso di assolvere Selvaggia Lucarelli dalle accuse di diffamazione esposte da Alba Parietti perché “il fatto non sussiste”. Alla Parietti, contemporaneamente, è stato riconosciuto un comportamento scorretto; anche lei è stata però assolta, poiché il Tribunale ha deciso che avrebbe agito solo perché provocata dalla Lucarelli.

Alba e Selvaggia erano già andate in Tribunale lo scorso 17 giugno, quando ad entrambe era stato chiesto di ricostruire in aula le discussioni avvenute nel corso delle puntate di Ballando con le Stelle 2017. All’udienza le due vip avevano portato come prove anche i post e i commenti pubblicati sui social network. La faccenda è, fortunatamente, finita nel migliore dei modi, e ci auguriamo che questa sentenza sia d’esempio per tutti quei vip che sembrano lasciarsi prendere un po’ la mano con diffamazioni online e querele.

L’avvocato di Alba Parietti, Filippo Schiaffino, ha raccontato ai giornalisti: “E’ stata riconosciuta la correttezza del comportamento della mia assistita, che durante quel periodo si è risentita per i continui attacchi. Oggi per lei si chiude, dal punto di vista penale, una vicenda che l’ha molto preoccupata”.