Amadeus fatto fuori dall’amico, la decisione della Rai

Amadeus sostituito in uno dei suoi programmi più amati. Al suo posto un grande nome: tutte le indiscrezioni

Amadeus lo vediamo tutte le sere in tv, subito dopo il tg1, con “I soliti ignoti”. Nel mentre sappiamo che il conduttore sta preparando anche la nuova edizione del Festival di Sanremo, la terza per lui. All’inizio sembrava volersi fermare e invece, alla fine, ha “ceduto” ancora una volta.

Come sappiamo il conduttore non porta avanti solo questi progetti. Negli anni passati, infatti, la Rai gli ha affidato anche altri programmi di successo, come “L’eredità” e il più recente “Ora o mai più”. Lo show dovrebbe tornare in prima serata per il nuovo anno e secondo le prime indiscrezioni la conduzione potrebbe cambiare. Amadeus dovrebbe essere sostituito e al suo posto arriverebbe un altro grande nome.

Amadeus addio alla prima serata, chi lo sostituisce

È Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano che ieri sera ha lanciato le indiscrezioni che riguardano il futuro della trasmissione “Ora o mai più” e di Amadeus.

Secondo il giornalista la messa in onda del programma è prevista per i primi mesi del 2022, in prima serata, su Rai1. Non ci sarà però Amadeus che sarà impegnato nell’organizzazione del Festival di Sanremo in veste di direttore artistico e presentatore.

Al suo posto dovrebbe arrivare Carlo Conti, ideatore dello stesso “Ora o mai più”. Impossibile trovare una figura più giusta per la trasmissione che, secondo Candela, avrà una collocazione di grande impatto.

Pare, infatti, che Stefano Coletta, direttore di Rai 1, stia addirittura pensando al sabato sera per schierare così un numero uno come Carlo Conti contro la regina di Mediaset, Maria de Filippi che in quel periodo porta sugli schermi “C’è posta per te”.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e anticipazione che non hanno ancora ritrovato né smentite e né conferme. L’analisi di Candela sarà giusta?

Tutto ancora da vedere, di certo “Ora o mai più” è un programma che piace e funziona e se davvero si scontrerà con Maria la Sanguinaria, così come la moglie di Costanzo viene chiamata, ne vedremo delle belle.