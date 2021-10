Andrea Delogu, che stile: la gonna si alza proprio li, irresistibile per tutti – FOTO

Andrea Delogu in uno scatto sbarazzino e di grande sensualità, la conduttrice radiofonica si scatena e mostra tutto il suo fascino.

Una bellezza e un’eleganza davvero particolari, quelle di Andrea Delogu. La conduttrice radiofonica 39enne è uno dei personaggi che maggiormente stanno monopolizzando Instagram nelle ultime settimane.

Una verve non da diva consumata, anzi, ma piuttosto autoironica, a cui però risulta davvero difficile restare indifferenti. Andrea si esprime spesso sul social network in maniera giocosa, ma la sua aura seducente è innegabile ed è questa che le sta garantendo sempre più ammiratori.

E’ un momento di grandi cambiamenti e grandi trasformazioni per lei. Pochi giorni fa, ha mostrato ai suoi followers di aver preso una nuova casa da sola. E non è finita qui, anzi, come ci annuncia lei stessa con un altro post in cui appare altrettanto felice.

Andrea Delogu, fascino e provocazione e un annuncio che fa gola: “Saremo irresistibili”

