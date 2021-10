Cade in una vasca piena di mosto: giovane operaio muore mentre lavora

Un operaio di 30 anni è morto ieri sera mentre lavorava in un’azienda di Andria dopo essere caduto all’interno di vasca piena di mosto. Inutili i soccorsi.

Si aggrava di continuo il già tragico bilancio delle morti bianche in Italia. L’ultima nella serata di ieri in un’azienda agricola di Andria, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un ragazzo di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto in una vasca piena di mosto. A lanciare l’allarme i colleghi, ma purtroppo a nulla è valso il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118. La tragedia è ora al vaglio della Polizia sopraggiunta presso l’azienda insieme ai soccorritori.

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 7 ottobre, in un’azienda, sita nelle campagne di Andria, in nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Un giovane operaio è deceduto in seguito ad un drammatico incidente sul lavoro.

A perdere la vita Nunzio Cognetti di 30 anni. L’operaio, secondo quanto riferisce la redazione di Repubblica, era impegnato nelle operazioni di vinificazione, ma, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno di una vasca piena di mosto. I colleghi, che hanno assistito alla scena, hanno subito soccorso il 30enne, tirandolo fuori dalla vasca, ed hanno lanciato l’allarme.

Presso l’azienda agricola si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con a bordo lo staff sanitario. Il personale medico ha provato a rianimare l’operaio, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: alla fine si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che ora stanno indagando per chiarire i contorni del tragico incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Sulla tragedia, la Procura, scrive la redazione di Repubblica, ha aperto intanto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro