“Già in loop”. Annalisa: è lei il frutto del peccato. Fuori ora con “Eva + Eva”, già un successo – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona ha sfornato un nuovo singolo. Reduce dai successi estivi non si placa il desiderio di scalare le hit. Non è da sola in quest’avventura

L’estate 2021 si è conclusa da poche settimane ma già la routine giornaliera in cui siamo rientrati la colloca come un ricordo lontanissimo nelle mostre menti. Rimarranno le serate spensierate, i momenti di svago in vacanza in riva al mare e in località turistiche ma sappiamo che ci sarà sempre quel motivetto accattivante che, una volta ascoltato, ci riporterà a quelle sensazioni di benessere.

E uno dei tormentoni più gettonati dei mesi caldi è stato senza dubbio “Movimento lento” di Annalisa. La canzone, realizzata in collaborazione con Federico Rossi, ha raggiunto la cifra straordinaria di oltre 33 milioni di visualizzazioni solo su YouTube; impossibile non imbattersi in essa accendendo la radio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “X Factor”, com’era la star nel 2008 e cosa fa adesso: la nuova vita – FOTO

Annalisa: rilasciato il nuovo singolo “Eva + Eva”. Una nuova collaborazione

View this post on Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Non vuole lasciare i primi posti della classifica e rilancia con un nuovo singolo. La cantante Annalisa è pronta a sbancare con il pezzo “Eva + Eva”. Si tratta di un estratto dalla riedizione del suo ultimo disco di inediti, “Nuda 10”, in cui è stata inserita anche la canzone proposta all’ultimo Festival di Sanremo (“Dieci”) e cinque bonus track.

Il titolo “Nuda” gioca con l’idea di mostrarsi svestita da sovrastrutture e apparire nella totale verità ma è anche l’acronimo della parole “Nascere Umani Diventare Animali”.

“Eva + Eva” vede una nuova collaborazione di Annalisa stavolta con la rapper Rose Villain; il brano è disponibile all’ascolto da oggi, 8 ottobre, realizzato da due artiste, due donne molto diverse per stile e temperamento ma che riescono perfettamente a fare squadra. “La ascoltiamo già in loop” – scrivono entusiasti gli ammiratori tra i commenti della sua pagina Instagram.

LEGGI ANCHE -> Maneskin, in arrivo il nuovo singolo “Mammamia”. Damiano si toglie un sassolino dalla scarpa

Il passare veloce dei giorni porterà una buona notizia ai fan di Annalisa. Si avvicina, infatti, la data dell’inizio del suo tour che la porterà a calcare i palchi più prestigiosi del paese, da nord a sud, e a farle rivivere la gioia dei concerti dal vivo dopo tanto tempo di lontananza, causa pandemia. Queste le date:

Lunedì 6 dicembre @ FABRIQUE, Milano

Martedì 7 dicembre @ ESTRAGON, Bologna

Giovedì 9 dicembre @ DUEL BEAT, Pozzuoli (Napoli)

Venerdì 10 dicembre @ LARGO VENUE, Roma

Domenica 12 dicembre @ VIPER THEATRE, Firenze

Lunedì 13 dicembre @ HIROSHIMA MON AMOUR, Torino

Mercoledì 15 dicembre @ HALL, Padova

Domenica 19 dicembre @ DEMODÉ, Modugno (Bari)