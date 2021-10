Aurora Ramazzotti non si smentisce mai, su Instagram dialoga con i follower e inserisce quel pizzico di ironia che piace un sacco

Il tanto atteso debutto per Aurora Ramazzotti c’è stato. La figlia di Eros, insieme ad Alvin, lunedì ha dato il via al nuovo programma di Italia 1, “Mystery Land” e certamente gli occhi sono stati puntati tutti su di lei, figlia d’arte verso la quale ci sono sempre stati dei pregiudizi, definita da alcuni come la “raccomandata” di turno solo per via del suo cognome.

Ormai la giovane Ramazzotti ci ha fatto il callo a tutto questo e in una recente intervista a Programma su FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano, lo ha detto chiaramente: “In generale dà fastidio che io provenga da una famiglia di un certo tipo. Ho accettato il fatto che sarà sempre così” ammettendo di essere consapevole di avere “sempre il mirino puntato contro, qualsiasi cosa faccia”.

Ma oltre agli odiatori, Aurora sa che c’è tanta gente che la ama e la apprezza ed è questo che le dà la forza di continuare ad andare per la sua strada.

Aurora Ramazzotti è la regina dell’ironia: le FOTO

