Cristiana Capotondi al mare in autunno, la FOTO ammalia il pubblico

Cristiana Capotondi, 41 anni, è una delle attrici più semplice e genuine nel mondo dello spettacolo italiano: le sue foto lasciano senza fiato.

Ormai l’autunno è iniziato, e con lui la vita quotidiana ricca di impegni e preoccupazioni. Non è cosi per Cristiana Capotondi, che poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha portato tutti i suoi followers ai ricordi dell’estate. L’attrice, infatti, si è fatta scattare una fotografia mentre seduta sul bordo di uno yacht privato si gode i raggi di sole e la brezza marina. “Sempre devi avere in mente il mare” ha scritto Cristiana sotto la foto, un poetico invito forse rivolto a chi la osserva da casa.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Un fiore tra i fiori” Cristiana Capotondi, il vestito è una seconda pelle – FOTO

Cristiana Capotondi, le foto al mare lasciano i followers senza fiato

View this post on Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Potrebbe interessarti leggere anche —> Cristiana Capotondi compie 41 anni ma è impossibile crederci: bellezza incredibile – FOTO

Cristiana Capotondi ha compiuto 41 anni lo scorso 13 settembre, e resta una delle donne più belle sul grande schermo italiano. L’attrice si è sempre esposta come paladina della bellezza “naturale”: trucco leggero, abiti semplici e accessori delicati sono costanti in tutti i suoi look. Nella fotografia pubblicata poche ora fa su Instagram la Capotondi indossa un costume da bagno intero rosso e rosa, abbinato ad un cappello dello stesso colore.

Cristiana ha mostrato la sua semplicità genuina anche durante il lockdown dell’anno scorso. L’attrice ha documentato i suoi primi pesi di pandemia su Instagram, mostrandosi in tutta la sua freschezza in compagnia del fidanzato Andrea Pezzi. I suoi segreti di bellezza, ha raccontato in quel periodo, sono le maschere viso, la protezione solare e l’immancabile passata di mascara. Da quando ha esordito sul grande schermo con “Vacanze di Natale ’95” Cristiana è cambiata pochissimo, e sembra sempre giovanissima.

La sua attitude semplice e solare si sposa alla perfezione con il suo carattere: Cristiana infatti ha un forte carisma che la rende molto amata non solo dal pubblico maschile, ma anche dalle donne che si rivedono in lei.