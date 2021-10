Elisabetta Gregoraci, il sorriso caldo diffonde il buonumore anche nelle giornate più buie. La bella calabrese propone un outfit insolito.

Elisabetta Gregoraci, la splendida showgirl calabrese in questi giorni è stata protagonista su “Scherzi a Parte” lo storico format firmato Mediaset. Una partecipazione che ha immortalato con tanto di foto postate sui social, dove peraltro è molto seguita. Numerosi i fans club a lei dedicati, così come le parole d’amore che si leggono sotto ogni post.

Nonostante sia prossima ai due milioni di followers, la Gregoraci non perde occasione per rispondere alle richieste dei fans. Una presenza continua che la fa amare ancora di più. Apprezzatissima da uomini e da donne, ogni scatto – anche se sexy – mette d’accordo tutti. Difficilmente ci si imbatte in qualche hater.

Elisabetta Gregoraci: anfibi, trasparenze e quel sorriso che scalda il cuore

L’abbiamo detto più volte, la Gregoraci grazie al suo fisico mozzafiato ed una bellezza squisitamente mediterranea cattura l’attenzione dei brand. Sono numerose infatti le collaborazioni alla quale prende parte, come l’ultima…la cui foto postata un’ora fa ha ricevuto già larghi consensi. “Singing in the rain! 🌧 Gli anfibi di #keysshoes sono perfetti per dare un tocco grintoso e rendere il tuo stile più cool!”

Lei appare molto bella, un sorriso che metterebbe buonumore anche nelle giornate più grigie, la tutina super attillata nera con ciclisti sopra il ginocchio non lascia mistero sulla sua stupenda fisicità. Bellissimo l’impermeabile trasparente con bottoni neri, lasciati aperti. E poi a completare l’outfit ci sono gli anfibi beige, perfetti per fronteggiare il brutto tempo. Stilosissima come sempre, riesce ad essere top anche nelle giornate con temporale.

“Sei bellissima amore mio, ogni giorno mi stupisci sempre di più, nulla da aggiungere, solo una cosa ti devo dire, sono super fiera di te e ti amo.🖤” i commenti dei fans che non fanno mai mancare il proprio supporto, certi che la loro beniamina leggerà e apprezzerà tanto.