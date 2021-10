Elodie ed Alessia Marcuzzi scatenano il panico sui social: le due Iene fianco a fianco provocano scintille incandescenti

Sono bastati due scatti per mandare in tilt Instagram nella serata di ieri sera. Non si tratta di un nuovo down dei social di proprietà di Mark Zuckerberg come quello che c’è stato, in tutto il mondo, lunedì scorso, ma di un blocco totale per via di due foto che per gli utenti del social dell’immagine sono l’apoteosi della bellezza.

Un siluro così esplosivo che l’attenzione e la concentrazione non ha retto. Tutta colpa di Elodie ed Alessia Marcuzzi. Sono loro due delle bellezze dei social che già da sole portano scompiglio ogni qualvolta inseriscono dei contribuiti, vederle insieme, forse per la prima volta, ha scatenato i fan. Così tanta sensualità insieme non si era mai vista.

Elodie ed Alessia Marcuzzi, due scatti bomba

