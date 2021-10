Ancora una volta, Elodie fa perdere la testa ai suoi followers: la romana ha postato uno scatto in cui indossa un vestito illegale.

Elodie è indubbiamente la star del momento: la Di Patrizi ha appena condotto, insieme a Nicola Savino, una puntata de ‘Le Iene’. La sua performance non è passata inosservata: oltre a sfoderare un outfit vietato ai deboli di cuore, la romana ha anche fatto riflessioni importanti. In merito ad esempio alla vicenda Dayane Mello, la cantante ha espresso il suo punto di vista facendo un monologo contro la violenza sulle donne.

Come se non bastasse, l’artista con la sua bellezza sta ottenendo sempre più consensi: non a caso è diventata testimonial di aziende di moda e di gioielli. Instagram è diventato ormai il suo regno: le foto che vengono pubblicate sul servizio di rete sociale più famoso al mondo fanno sempre perdere la testa ai followers. La 31enne, poco fa, ha piazzato online uno scatto incredibile in cui indossa un vestito fenomenale.

Elodie, il vestito lascia scoperti i punti giusti: bomba seducente

Elodie, nell’ultimo scatto che pubblicato sui social, indossa un vestito di una bellezza abbacinante. L’outfit è completamente scosciato: le calze mettono ancora più in risalto le sue gambe da infarto. Come se non bastasse, la cantante ha dei tacchi vertiginosi ai piedi ed è truccata in modo perfetto.

Stando a quanto si legge nella didascalia, il post in questione deriva dallo shooting che la romana ha realizzato per uno dei marchi di cui è testimonial. Nel contenuto postato pocanzi, c’è anche una seconda fotografia in cui l’artista sfodera una scollatura estremamente generosa e piazza il suo décolleté proprio davanti all’obiettivo. In questi giorni, la Di Patrizi ha giocato molto con i suoi capelli mostrando acconciature diversissime tra loro. “Saresti bella pure pelata”: così ha chiosato un ammiratore.