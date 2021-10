Emma e Stefano de Martino, la verità sul tradimento con Belen: una persona sapeva tutto

Emma e Stefano De Martino, la verità sul tradimento con Belen Rodriguez: una persona era a conoscenza della scomoda verità

La relazione tra Stefano De Martino ed Emma Marrone fu tra le più travagliate della storia della televisione italiana. I due, che si conobbero nel corso di “Amici 2009”, vissero per molto tempo un rapporto fatto di alti e bassi. La cantante salentina, all’epoca, perdonò addirittura la scappatella tra il fidanzato e Giulia Pauselli, allieva del talent di Maria De Filippi.

Il vero calvario, tuttavia, si scatenò a causa di Belen Rodriguez, la showgirl che nel lontano 2012 fece perdere la testa a De Martino. In quelle circostanze, una persona molto vicina ad Emma e a Stefano ebbe un ruolo decisivo nella scoperta del tradimento da parte della cantante: avete capito di chi stiamo parlando?

Emma e Stefano de Martino, la verità sul tradimento con Belen: i dettagli clamorosi

Emma Marrone non reagì sicuramente bene di fronte al tradimento che Belen e Stefano consumarono davanti a milioni di telespettatori. La showgirl argentina, che nel 2012 entrò a far parte del cast di “Amici”, fece perdere la testa al giovane ballerino, il quale, al contempo, non aveva il coraggio di rivelare la verità alla fidanzata. Fu Maria De Filippi, conduttrice del programma, a far sì che De Martino si convincesse a parlare con Emma.

Queste, nello specifico, le parole con cui Maria descrisse quel periodo a dir poco burrascoso: “All’epoca chiamai Stefano. Lui mi confessò il tradimento con Belen, ma mi disse anche che non aveva il coraggio di parlare con Emma“. A quel punto, alla De Filippi non restò che un’unica soluzione: quella di rivelare lei stessa la verità alla cantante salentina.

La Marrone, che nel giro di breve tempo apprese la notizia anche tramite i giornali, soffrì molto a causa del tradimento del fidanzato. Ad oggi, i due sembrano essere tornati in ottimi rapporti: non è rimasta alcuna traccia del rancore di allora.