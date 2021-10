Eurovision Song Contest 2022: decisa finalmente la città italiana dove si terrà il mega evento musicale

Eurovision Song Contest 2022. Con la vittoria dei Maneskin la manifestazione musicale torna in Italia. Svelata la città che avrà l’onore di ospitare l’evento

Il giovanissimo gruppo rock dei Maneskin ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni”, portando lustro a un intero paese e, soprattutto, garantendo all’Italia la possibilità di ospitare il maxi evento per la prossima edizione. Una delle regole della manifestazione affida, infatti, l’organizzazione del futuro allestimento alla nazione di origine del campione in carica.

É un fatto straordinario che non accadeva da trent’anni; l’ultimo italiano ad accaparrarselo fu Toto Cutugno nel 1992 con la canzone “Insieme”.

Eurovision Song Contest 2022. Scelta la città che ospiterà la manifestazione

É appena uscito il nuovo singolo dei Maneskin dal titolo “Mammamia”, espressione tipicamente italiana per esprimere stupore. Casualmente, proprio oggi, è stata svelata la città che ospiterà gli Eurovision Song Contest 2022, manifestazione che li ha portati in pochissimo tempo all’attenzione del pubblico internazionale, donandogli una fama inaudita, mai registrata per una band rock nostrana.

“Mammamia” è proprio il caso di dire. La città prescelta è bellissima e fa onore a tutta la nazione. Si tratta di Torino, capoluogo della regione Piemonte.

L’ufficialità verrà presto diramata dalla Rai. Torino ha battuto una lista di comuni agguerritissimi che avrebbero desiderato la stessa responsabilità. Le ultime città in lizza erano anche Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Grande soddisfazione della sindaca Chiara Appendino che aveva proposto la candidatura la scorsa estate.

L’Eurovion Song Contest si terrà dunque sotto l’imponenza della Mole Antonelliana. Torino soddisfa numerosi e imprescindibili requisiti che l’evento richiede.

Ecco i principali: avere un aeroporto internazionale che disti non più di 1 ora e 30 minuti dal luogo della manifestazione, possedere un’offerta alberghiera di oltre 2.000 stanze nelle aree in prossimità dell’evento, avere un’arena destinata allo svolgimento della gara al coperto, dotata di alti standard e con capienza di 8.000 – 10.000 spettatori.