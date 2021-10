“Bona come il vino” Eva, posteriore da ventenne: pazzesca! – FOTO

La strepitosa ex attrice ungherese Eva Henger ha postato di nuovo: questa volta di tratta di una tripletta di foto scattate da dietro.

La fantastica modella naturalizzata italiana ha lasciato tutti senza parole, con l’ultima tripletta di foto postate: gli scatti la immortalano in bikini, mentre dà le spalle alla fotocamera e guarda verso il mare.

Il costumino che indossa è di colore bianco e presenta una fantasia maculata stampata sopra: esso si compone di una parte superiore a fascia ed un micro slip, che non riesce a coprire nulla.

Nella prima foto delle tre, al contrario delle altre due, Eva viene inquadrata quasi di profilo, con gli occhi chiusi e la bocca semi – aperta, mentre sembra essere intenta a camminare verso la riva: ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione dei seguaci è, senza dubbio, il suo magnifico lato b, che sembra essere stato disegnato col compasso.

Eva, ogni anno che passa sembra ringiovanirsi: l’ex naufraga è più bella ora che…allora! – FOTO

Nella didascalia del post, la meravigliosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ ha scritto una frase che, successivamente, ha riportato anche in lingua inglese: “Ciò che non si ottiene dalla generosità degli uomini spesso si ottiene dalla loro vanità“.

Le foto, scattate all’isola di Nakupenda, hanno compiuto il giro del web, ottenendo moltissimi mi piace e altrettanti commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua oggettiva bellezza, apprezzamenti sul suo fisico da urlo, nonché frasi di affetto e ammirazione, scritti da parte dei fan più affiatati.

Tra i messaggi lasciati dagli utenti sotto al suo ultimo post, si legge ad esempio: “Fisico perfetto, complimenti”; “Rinuncio ad ogni complimento… non renderebbe mai abbastanza”; “Che bona… come il vino!“; oppure “Che bel pandoro”.