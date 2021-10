Federica Panicucci inchioda tutti agli schermi, lei sorride e tutto il resto svanisce. Per un istante il tempo si ferma

Federica Panicucci e Marco Bacini sono una delle coppie più attenzionate dello showbitz. Una sintonia perfetta la loro che li porta ad essere una coppia negli affari e nella vita privata.

Aria di matrimonio per loro due? È quello che si chiedono tutti dopo alcuni dettagli lanciati dalla conduttrice a “Verissimo”. Lei non si sbilancia alle domande di Silvia Toffanin ma dice: “Ci piace come data il 22” sognando una festa in grande.

NON PERDERTI ANCHE — > Marina La Rosa in barca scopre la sua parte più bella, è l’emblema della sensualità – FOTO

Federica Panicucci, un sorriso unico che rapisce: FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

NON PERDERTI ANCHE — > Cristiana Capotondi al mare in autunno, la FOTO ammalia il pubblico

Come sempre lei è la regina della bellezza, della classe e dell’eleganza, sui social ed in tv. Non c’è nessuno che riesca a fare meglio di Federica Panicucci che con il suo stile elegante, senza mai essere controtendenza, non ha bisogno di filtri e artifizi per piacere. Lei incanta così com’è, con la bellezza di una donna di 53 anni che risplende come il sole.

Quella lunga chioma bionda che fin da ragazzina ha rapito tutti, quel sorriso dolce e accogliente, quel fisico che non cede nemmeno di fronte all’età che avanza e quella professionalità acquisita nel tempo fanno di lei una vera fuoriclasse.

Ieri è tornata su Instagram con un tris di foto favolose. Qualche scatto dal camerino, come è solito fare prima o a conclusione della puntata di “Mattino Cinque”. Questa volta Federica ha scelto dei primi piani che inchiodano.

Seduta sulla sua sedia bianca, di fronte al suo specchio, con una mano sul mento, appoggiandosi con il gomito al ginocchio, la Panicucci guarda in camera e ride. Catturata in un momento di spensieratezza la conduttrice manda un vero raggio di sole sui social.

E proprio al sorriso lei dedica il suo messaggio: “Non si è mai completamente vestiti senza un sorriso❣️” scrive a corredo degli scatti. Coda bassa, due ciuffi che scendono sul viso, rossetto rosso ed uno sguardo così dolce e incantato che inchioda tutti agli schermi.

Federica sorride e tutto il resto sparisce. Per i suoi follower il tempo si ferma e gli occhi diventano a cuore. “In gran forma” le dice un suo fan.