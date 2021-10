Federica Pellegrini, il tuffo in piscina non è per deboli di cuore: il costume fascia tutto il suo corpo.. – VIDEO

Federica Pellegrini, l’ultimo video di Instagram manda in escandescenza i fan: il costume fascia il suo corpo scolpito e regala una visuale pazzesca

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e il nuoto è destinata a proseguire ancora per molto tempo. L’atleta, che ha conseguito risultati impareggiabili durante le numerose competizioni a cui ha partecipato, non sembra in grado di allontanarsi dalle vasche. Anche nel suo ultimo post di Instagram, l’acqua si riconferma un elemento centrale nella vita della nuotatrice. La Pellegrini, bellissima e statuaria, ha mostrato ai fan alcuni spezzoni dello spot realizzato in collaborazione con Elixir Botanique. Le sue curve travolgenti hanno lasciato i suoi followers di stucco, per l’ennesima volta.

NON PERDERTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, la frase che conferma tutto: anche la Gregoraci commenta la FOTO

Federica Pellegrini, il VIDEO in piscina è a luci rosse: il costume fascia tutto il suo corpo..

Per vederlo, vai su Successivo