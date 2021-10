“Che follia è questa?”, Pamela Prati senza alcun freno accende la notte su Instagram FOTO

La bella showgirl sarda ha pubblicato uno scatto che ha ammaliato i followers. Ma che fine ha fatto dopo la vicenda di Mark Caltagirone?

Pamela Prati è da qualche tempo sparita dalle luci dei riflettori, ma dove è finita la star de “Il Bagaglino”?

La showgirl, dopo la vicenda Mark Caltagirone che l’ha resa protagonista di una triste situazione fingendo davanti a tutti di stare per sposare e adottare figli con un uomo mai esistito, è sparita dalla televisione.

Sono ormai due anni che non si vede e non si sente parlare di lei, proprio perché si è vista rovinare l’immagine da una storia creata ad hoc per attirare l’attenzione dei media.

La showgirl ed ex modella, classe 1958, riesce ancora ad incantare tutti con il suo fisico mozzafiato e il suo fascino indiscutibile ed è solo attraverso i social che possiamo continuare ad ammirarla e seguirla.

Senza dubbio il ‘Bagaglino’ con Pierfrancesco Pingitore ha fatto la sua fortuna negli anni ‘90, ma anche le edizioni di ‘Scherzi a Parte’ o ‘La sai l’ultima’ che ha co-condotto.

Nel 1996 ha anche pubblicato un album musicale, dunque tra la fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90 c’è stato l’apice della sua carriera che purtroppo si è in qualche modo arrestata dopo lo spiacevole episodio che l’ha resa protagonista nel 2018.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Anna Tatangelo, ‘invito’ pazzesco da Michelle Hunziker: una più bella dell’altra – VIDEO

Pamela Prati e il selfie che spazza via ogni dubbio

View this post on Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

È stato a “Domenica In” da Mara Venier che annunciò il suo matrimonio con quest’uomo, successivamente proseguì a raccontare dettagli della loro relazione e progetti futuri anche nei programmi di Barbara D’Urso ma si facevano sempre più insistenti i dubbi sulla reale presenza di quest’uomo, fino a quando confessò che si trattava di una farsa architettata dalle sue agenti.

Per dimenticare quanto accaduto ha voluto lasciarsi alle spalle tutta la faccenda buttandosi nel mondo della musica e facendo uscire il singolo “L’estate è adesso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Diana Del Bufalo regalo inaspettato al termine delle riprese, “7 di noi”. L’attrice in lacrime – VIDEO

Intanto proprio oggi ha postato questo scatto che sottolinea la stagione in corso, con un primo piano e un outfit prettamente autunnale. Tanti like e commenti per lei!