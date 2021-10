Georgina Rodriguez senza veli, l’abito trasparente apre al paradiso – FOTO

Georgina Rodriguez torna a colpire su Instagram, lady Ronaldo sempre più irresistibile e seducente in una immagine di rara bellezza.

Non solo Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto, dicendo addio alla Juventus e tornando dopo tanti anni al Manchester United. I fan hanno dovuto salutare anche Georgina Rodriguez, che non fa più parte delle ‘wag’ del campionato italiano.

Poco male, perché i fan più accaniti possono continuare a seguirla su Instagram. Dove è una delle celebrità più in vista a livello mondiale, potendo contare sulla ragguardevole cifra di 27,5 milioni di followers. La showgirl e modella argentina del resto ha un fascino irresistibile che si conosceva già da prima.

Dopo alcuni giorni di ‘pausa’, Georgina è tornata a postare sul suo profilo. E il nuovo scatto, come facilmente prevedibile, non ha deluso affatto gli ammiratori. Una immagine super seducente, come è nel suo stile.

Georgina Rodriguez, lo scatto che provoca ma pieno di tanta dolcezza: la coccola speciale

