La sesta edizione del Grande Fratello Vip prosegue e il pubblico inizia a schierarsi tra preferenze e antipatie. Lo ha fatto anche l'opinionista Sonia Bruganelli

A un mese dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip le dinamiche interne hanno dato modo al pubblico di farsi un’idea sul cast. Tra concorrenti amati e detestati i telespettatori si dividono ma non si tirano indietro quando si tratta di dare dei giudizi netti nei loro riguardi. Lo stesso ha fatto Sonia Bruganelli che ha debuttato come opinionista accanto ad Adriana Volpe. L’autrice ha espresso la sua preferenza e ha dichiarato chi, invece, non le va particolarmente a genio.

Le preferenze di Sonia Bruganelli tra i concorrenti del “GF Vip”

Nonostante sia la sua prima esperienza in questo ruolo, Sonia Bruganelli si sta distinguendo per la sua spiccata schiettezza. Sebbene sia stata anche protagonista di una diatriba che l’ha vista contrapporsi alla collega Adriana Volpe, resta concentrata sulle dinamiche interne al reality. E in merito sembra avere le idee piuttosto chiare.

Nel corso di un’intervista al settimanale Chi non si è tirata indietro quando si è trattato di dichiarare chi preferisce al momento tra i concorrenti in gioco. “Il personaggio che amo di più di questo GF Vip? Soleil perché è strafottente e arrogante”, ha affermato. Nonostante le riconosca anche un lato piuttosto teatrale, quasi finto, è rimasta affascinata dalla sua personalità. “Ha avuto tutti contro ma lei sa di piacere per quello che fa“, ha sottolineato l’opinionista.

Una preferenza che ha mostrato anche più volte durante le puntate, rendendo immune proprio Soleil. Ma se da una parte l’influencer la sta conquistando, dall’altra c’è un concorrente della casa che non la convince particolarmente. Si tratta dell’attore Alex Belli.

“Da spettatrice mi piace poco, perché è impossibile che pianga se tu piangi, se non sai nuotare lui ti insegna“, afferma denotando un finto buonismo in lui. “Aspettavo che perdesse la pazienza“, ha poi dichiarato. Per il momento c’è Belli all’ultimo posto della sua classifica personale.

Tuttavia il percorso è ancora molto lungo e le dinamiche interne potrebbero stravolgersi da un momento all’altro. Così come le preferenze di Sonia Bruganelli.