La star di Riverdale KJ Apa fa l’annuncio più dolce, che tenerezza

L’attore che interpreta Archie nella fortunata serie americana Riverdale, ha fatto un annuncio davvero molto dolce

Kj Apa ha condiviso uno scatto su instagram mentre appoggia la mano sul pancione della fidanzata, e nella didascalia scrive:“Ho trovato la risposta ad ogni mia domanda”. La risposta a tutto quanto è suo figlio Sasha Vai Keneti Apa, nato il 23 settembre di questo anno. L’attore l’ha avuto dalla sua compagna, la modella Clara Berry. Quest’ultima ha condiviso il primo scatto con il bebè che stringe la mano al papà, ma senza mostrare il volto.

Kj Apa l’attore di Riverdale diventa papà giovanissimo

L’attore Kj Apa è diventato papà da meno di un mese ad appena 24 anni. Lui e la Berry stanno insieme dal 2019 e nonostante la distanza che li ha sperati per diverso tempo, a causa dei rispettivi lavori, sono riusciti a ritrovarsi sempre. Il loro amore è stato così forte da far nascere la cosa più bella, un figlio. I due hanno anche inciso una canzone che parla del loro amore. Il lieto fine più dolce, e i colleghi di Apa sono felicissimi di questa notizie magnifica. Il piccolo infatti è pieno di zii e zie meravigliosi, tutti i protagonisti dell’amata serie Riverdale.

Proprio in questo periodo sta andando in onda la quinta stagione in America, che è stata trasmessa in due parti. La prima dal 20 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e la seconda dall’11 agosto al 6 ottobre sempre del 2021. In Italia la quinta stagione è visibile su Infinity e On Demand. In quest’ultima stagione i colpi di scena non sono certo mancati. I personaggio hanno subito un cambiamento temporale di parecchi anni, infatti li ritroviamo da adulti. Gli intrecci non mancano e nemmeno la trama esplosiva che ha caratterizzato le precedenti stagioni. Ci saranno anche molti nuovi personaggi che subentreranno.

Il gran finale è davvero inaspettato, con l’addio di uno degli attori principali del cast che lascerà definitivamente la serie. Intanto la produzione ha già confermato che ci sarà anche la sesta stagione. La serie al momento è una delle più seguite. Per chi si domanda se e quando la serie uscirà anche su Prime Video e Netflix, la risposta è sì ma bisognerà attendere molto tempo purtroppo.