La cantante ha sfilato all’evento milanese con un abito fasciante che ne ha messo in risalto il pancino, una sirena in lungo che ha fatto sognare.

La serata evento che si è svolta in Piazza Duomo a Milano per Bulgari è stata l’occasione di ritrovo per delle bellissime eccellenze made in Italy che portano il nome di showgirl, cantanti e attrici tra le più belle del panorama nazionale. Tra queste abbiamo visto sfilare la madrina Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Filippa Lagerback, Elodie, Alice Campello, Francesca Michielin, Gaia, l’attrice spagnola Ester Exposito ma anche Levante visibilmente incinta al quinto mese.

La cantante di Caltagirone si è presentata in perfetta forma fisica solo con un accenno di pancino stregando tutto il parterre di giornalisti e curiosi accorsi per questa bellissima occasione allestita per la presentazione della collezione di gioielli Serpenti ma anche per l’installazione multimediale dell’artista Retik Anadol dal titolo evocativo “Metamorfosi serpenti” visibile fino al 31 ottobre al pubblico. Vediamo il look pazzesco di Levante per la sfilata?

Levante è femminilità allo stato puro, una moderna visione della Venere di Botticelli

View this post on Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

“Tu sei la metamorfosiiiii❤️”, “Le curve più belle del mondo! 😍❤️”, “Pancino e infinita bellezza 🍈”, “Con il pancino sei ancora più bella😍”. Questi sono solo alcuni dei messaggi che i fan della sua community le hanno lasciato a margine dell’ultimo scatto Instagram pubblicato.

La vediamo sorridente con alle spalle il Duomo illuminato solo dai fari allestiti per l’evento. Lei si accarezza maliziosamente il collo con la mano destra mostrando il bracciale e la collana della collezione serpenti di Bulgari che l’ha invitata a sfilare.

Capelli raccolti secondo la moda degli anni Venti con un’ampia onda che le copre la fronte, smoky eyes molto acceso e un abito nero molto fasciante che mette in risalto le sue curve pazzesche ed i fianchi ammorbiditi dovuti alla gravidanza.

Il vestito è un tripudio di borchie e stringhe che vanno dalle spalline ai fianchi dove, con un gioco di trasparenze che mettono in risalto l’intimo nero, possiamo vedere la pelle candida della giovane catturata in questo scatto pazzesco dalla mano abile del fotografo German Larkin. “Solo” 62mila like per lei.