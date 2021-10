Maneskin, la frecciatina ai francesi nel testo di “Mammamia” sorprende tutti

Il nuovo singolo dei Maneskin, “Mammamia”, è stato scritto dopo la vittoria all’Eurovision e potrebbe essere un’esplicita presa in giro: ecco perché.

È uscito questa notte il nuovo singolo dei Maneskin, “Mammamia”. Dopo il successo a Sanremo 2021 e la vittoria alla successiva edizione dell’Eurovision la rock band non si è più fermata, e anche questo ultimo brano in poche ore ha raggiunto un numero di ascolti invidiabile. La band canterà per la prima volta la canzone dal vivo questa sera a Berlino, tappa odierna del tour europeo “Loud Kids Tour 2022”. Il testo di “Mammamia” è carico di energia e di orgoglio, ma ha sorpreso i fans (e sopratutto gli haters) con due linee particolarmente “piccanti” probabilmente rivolte al pubblico francese che, durante la finale dell’Eurovision, aveva accusato Damiano di essersi drogato in diretta tv.

Maneskin, il testo di “Mammamia” è un orgoglio italiano e prende in giro il pubblico francese

Per chi non lo ricordasse o non avesse seguito la faccenda, ricordiamo che durante la finale dell’Eurovision di quest’anno i Maneskin sono stati accusati da parte del pubblico francese di essersi drogati in diretta. Più precisamente è stato incriminato Damiano, che chinandosi a raccogliere un bicchiere caduto per terra ha scontrato il ripiano del tavolo con il naso. Il pubblico francese dopo aver scoperto di essere arrivato secondo e non primo, come probabilmente si aspettava con troppa convinzione, ha usato il pretesto per scatenare una bufera a dir poco ridicola.

Oggi nel testo di “Mammamia” Damiano canta: “They wanna arrest me, but I was just having fun – I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs- They ask me: “Why so hot?”, ’cause I’m italiano”. Il testo inglese tradotto in italiano potrebbe essere una cosa tipo “Vogliono arrestarmi, ma mi stavo solo divertendo – Giuro che non sono ubriaco e non prendo droghe – Mi chiedono: “Perché sei così sexy?”, perché sono italiano”. È chiaro, dunque, che questa parte della canzone sia stata scritta dopo l’Eurovision proprio per prendere in giro i francesi e vantare la propria appartenenza.

I fans dei Maneskin sono impazziti per la nuova canzone, che vanta un orgoglio italiano sexy e piccante. La faccenda della droga in diretta, in ogni caso, si è conclusa quando i membri della band si sono sottoposti volontariamente ad un test anti-droga che è ovviamente risultato negativo.