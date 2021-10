“Togli e metti, metti e togli” Maria Pia Calzone è pura seduzione: la FOTO lascia senza fiato

L’attrice Maria Pia Calzone spicca per eleganza e anche per quel velato erotismo che lascia tutti senza fiato. Bellissima nell’ultima foto, fans in delirio.

Fascino da vendere quello di Maria Pia Calzone, la splendida attrice napoletana che con il suo charme fa impazzire diverse generazioni. In ogni foto dona una parte di sé, una bellezza ed un’eleganza che emergono con forte prepotenza. Un dettaglio non di poco conto e che ovviamente viene osannato dai followers, sempre in attesa dell’ultima foto.

“La magia del cinema e la consapevolezza dolorosa di vivere dalla parte del mondo in cui le donne e l’arte hanno diritto di espressione” così commentava l’attrice lo scorso mese quando veniva immortalata sul red carpet di Venezia e offrendo col suo abito total black – di cui sopra la foto – una lezione di stile a tutti.

Maria Pia Calzone, femminilità e seduzione: lo sguardo mette tutti k.o.

Non è un set cinematografico e la bella napoletana non sta recitando; l’intensità dello sguardo catturato in quell’attimo che pare destinato a diventare infinito è spontaneo. Un sorriso accennato, sicuramente l’attrice starà pensando qualcosa di lieto. Ed è la stessa che ci fornisce un indizio: “È la stagione del viso che si illumina in un sorriso grazie al tepore caldo sulle guance…” l’intensa riflessione sull’autunno.

Un discorso i cui toni solenni si smorzano progressivamente: “…e non di quell’espressione schifata che mi si è dipinta in faccia e che qualcuno sadicamente si è divertito ad immortalare”. Se l’artista quindi ci confessa di essere oggi insofferente, in realtà la foto le rende perfettamente giustizia. Il sole infatti la bacia e le conferisce una luce incantevole.

Ed è questo che ha colto il web che la continua ad omaggiare di riflessioni aventi come oggetto la sua bellezza. “Complimenti, sei bellissima in questa foto” si legge fra i tanti commenti del medesimo tenore e a cui l’attrice teneramente ricambia la gentilezza.