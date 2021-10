Marina La Rosa, tutti gli occhi su di sé con quella foto che fa sognare. La “Gatta Morta” della tv colpisce ancora

Lei è stata uno dei personaggi più discussi e chiacchierati della prima edizione del “Grande Fratello”, il primissimo reality sbarcato nel nostro Paese che ha dato il via ad un nuovo tipo di tv e di contenuti. Per tutti era la “Gatta Morta”, un soprannome che non si è riuscita mai più a togliersi di dosso nonostante da quell’esperienza siano passati ben 21 anni.

Parliamo di Marina La Rosa, la donna che con quegli atteggiamenti lenti ed una sensualità che ha colpito mezza Italia, ha riscosso un successo inaudito. Una marea di cose per lei, dai calendari, alle ospitate in tv e nelle discoteche, fino ad allontanarsi completamente dalle scene. Poi il ritorno in tv e l’exploit sui social. Il suo profilo Instagram è molto apprezzato e sfiora i 100 mila follower.

Marina La Rosa e la FOTO che colpisce: unica

Quella sensualità e quel savoir-faire che aveva mostrato nella casa del “Grande Fratello” Marina La Rosa non lo ha mai perso. Sa come far sognare con poco i suoi fan andando a colpire dritto nei punti deboli.

Con una foto in barca, direttamente dalla Sicilia e più precisamente dalle Isole Eolie, l’ex gieffina manda in visibilio i follower di Instagram. Inquadratura strategica ed i commenti che arrivano per lei sono a raffica.

Vista mare, Marina La Rosa scopre la sua parte più bella e sensuale. Si rilassa, incrocia le gambe e regala su Instagram un frame delle caviglie e dei piedi. Dedica ai suoi follower una riflessione: ”I luoghi hanno un’anima una storia una memoria. Vi capita di entrare in una casa e di avvertire qualcosa che poi definite ‘energia’? Ecco, è quella cosa lì”.

Così racconta la “Gatta Morta” parlando della memoria dei luoghi e dei ricordi che alcuni posti evocano. “E cos’è la memoria se non quel luogo in cui le cose capitano più volte, tutte le volte che le ricordi” conclude.

Per lei solo complimenti per la riflessione ma anche per i suoi piedi. Molti dei suoi follower sono pazzi per questa speciale parte del corpo.