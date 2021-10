Martina Colombari in topless manda in tilt web, la FOTO inaspettata: disarmante seduzione

Martina Colombari, la foto in topless incendia Instagram. Il profilo di Miss Italia ’91 emoziona i fan, corpo scolpito e sguardo magnetico: esplosione di sensualità

Considerata una delle Miss Italia più belle di sempre, Martina Colombari continua a stupire con la sua incredibile avvenenza, che non subisce gli effetti del tempo. Eletta nel ’91 a soli 16 anni, conquista immediatamente un successo straordinario, che supera i confini del territorio.

Vanta una longeva carriera nel mondo della moda, dove lavora per le più prestigiose maison, come Giorgio Armani, Gianni Versace e Roberto Cavalli. Nel frattempo riceve diversi ingaggi televisivi nel ruolo di conduttrice, mentre dimostra il proprio talento anche come attrice.

Le innumerevoli esperienze totalizzate dall’ex modella rendono ancora più importante il suo contributo nell’ambito della solidarietà, valore che coltiva nonostante i molti impegni. Questo uno dei motivi che fanno di lei un vero e proprio punto di riferimento per i fan, i quali non mancano di seguirla anche su Instagram.

Le immagini dell’attrice all’età di 46 anni stupiscono quotidianamente il popolo del web, la cui bellezza supera la perfezione delle forme. Qualità che esibisce senza veli nell’ultimo post, incendiando letteralmente il social.

POTREBBE INTERSSARTI ANCHE-> “Cosa vedo nelle tue pose…”, Belen Rodriguez e il panorama più bello nella FOTO: è già virale

Martina Colombari, sguardo magnetico e schiena nuda

View this post on Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

POTREBBE INTERSSARTI ANCHE-> Cristiana Capotondi al mare in autunno, la FOTO ammalia il pubblico

“Correndo il rischio di apparire deboli o sbagliati, ma con la certezza di essere autentici!“, e Martina Colombari rappresenta l’emblema dell’autenticità. L’enigmatica frase accompagna il post mozzafiato dell’ex Miss Italia, dove esibisce la sua naturale bellezza in bianco e nero, in un’immagine che lascia senza parole gli utenti.

Raffinata e conturbante seduzione, il profilo dell’attrice senza veli è un’esplosione di emozione e sensualità che investe il web. Il caschetto spettinato incornicia i lineamenti perfetti, dove lo sguardo regna sovrano e incontrastato nel suo eyeliner definito, per un effetto totalmente ipnotico. Le braccia coprono il lato A, senza nascondere la perfezione del suo corpo scolpito, che si rivela nella schiena nuda, forte e sexy.

L’immagine lascia i fan senza respiro, che danno sfogo alla loro contemplazione nei commenti: “Bellezza immortale e senza tempo“, “Meraviglia vera“, “Sempre affascinante“.