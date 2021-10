La nuova stagione del programma è iniziata, conosciamo la coppia formata da Dalia Cantagallo e Manuel Felici.

Ieri sera su Real Time si è aperta la nuova stagione tv di MAPV Italia già trasmessa a pagamento su Discovery Plus lo scorso agosto. Una vera rivelazione per il pubblico a casa che è stato subito proiettato all’interno del docureality con le storie appassionate delle nuove coppie coinvolte nell’esperimento sociale più seguito in Italia.

I sei giovani sono Martina Manoni e Davide Graceffa, Jessica e Sergio Capozzi, infine Dalila Cantagallo e Manuel Felici. Sono proprio questi due ultimi romani ad aver destato la curiosità di molti, infatti la verità sulla loro origine è stata svelata da un particolare emerso durante le nozze all’oscuro.

Conosciamo Dalila e Manuel: la coppia già si “conosceva”…

Tra tutte le coppie in gioco in questa edizione sono quelli con la compatibilità caratteriale e fisica maggiore, ovvero 91%. Quando hanno comunicato la notizia delle rispettive nozze alle famiglie sono stati immensamente accolti nelle loro scelte, un atteggiamento sereno che ha influenzato molto il loro avvicinarsi dunque al fatico giorno.

Poche ore prima delle nozze i due sposi hanno avuto modo di scartare anche i regali che si sono inviati per anticipare la conoscenza di persona che ci sarebbe stata da lì a poche ore. Dalila al suo sposo ha regalato una clessidra simbolo del tempo che avrebbero speso per costruire qualcosa insieme, mentre lui un portachiavi a forma di casa come suggello della nuova vita coniugale che li avrebbe legati.

L’arrivo di Manuel nel luogo della celebrazione assieme alle rispettive famiglie con genitori e suoceri ha destato però la meraviglia di tutti. Infatti abbiamo sentito entrambe le mamme affermare al confessionale di “aver già visto quella signora“. Pochi minuti più tardi infatti si verrà a sapere che gli sposi sono entrambi dello stesso quartiere romano, quindi la possibilità che le due suocere si siano già viste è un aspetto più che possibile.

Il sindaco celebrante ha concluso le nozze civili regalando a Dalila e Manuel un augurio tra i più belli: “Non so come vi sentite ora, se avete paura o siete agitati, ma per la legge ora siete Felici entrambi“, giocando su cognome del marito, di nome e di fatto.