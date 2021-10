Mediaset stravolge la programmazione e blocca due delle trasmissioni più seguite di Canale 5: cosa accadrà domenica 10 ottobre

Una notizia inaspettata che spiazza il pubblico di Canale 5: domenica 10 ottobre la consueta programmazione della rete Mediaset subirà alcune importanti modifiche. A farne le spese due delle trasmissioni più seguite e amate che non andranno in onda. La decisione presa dall’azienda arriva in seguito a un importante evento che si terrà nel corso del pomeriggio e che potrebbe portare il pubblico a scegliere la concorrenza.

La Nazionale di calcio blocca Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Domenica 10 ottobre si terrà la partita Italia-Belgio che decreterà la terza e quarta classificata della Nations League e sarà trasmessa su Rai 1 alle ore 15. Un evento che terrà incollati milioni di telespettatori e proprio per questo motivo Mediaset ha pensato bene di correre ai ripari.

Per evitare di costringere il pubblico a scegliere o a perdersi l’appuntamento con altre trasmissioni, Canale 5 subirà un cambio di programmazione. A subirne le conseguenze sono state Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Amici e Verissimo non andranno infatti in onda questa domenica.

Gli appassionati di Verissimo potranno rifarsi con la consueta puntata del sabato che andrà regolarmente in onda. Salterà completamente il secondo appuntamento settimanale, che tornerà domenica 17 ottobre. Discorso differente per Amici, la puntata del talent sarà posticipata eccezionalmente a lunedì 11 ottobre e prenderà il posto di Uomini e Donne alle ore 14:45.

In sostituzione dei due programmi Mediaset manderà in onda le soap-opera “Beautiful“, “Una vita” e la serie turca “Love is in the air“, al seguito delle quali sarà trasmesso il film “Nella tua vita“. Una decisione che la rete ha preso anche per venire incontro ai milioni di telespettatori che ogni settimana seguono con passione il talent show e il salotto di Silvia Toffanin.

Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 ottobre la programmazione di Canale 5 riprenderà come di consueto. Verissimo e Amici torneranno a occupare nuovamente il loro posto nelle fasce orarie e nei giorni prestabiliti.