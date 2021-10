Quali sono le previsioni meteo per oggi? Il maltempo continua la sua corsa, sarà un weekend bagnato in molte regioni d’Italia.

Il maltempo non da tregua alla Penisola, in alcune regioni è allerta meteo arancione, si temono alluvioni nelle Marche, in Molise ed in Puglia. Nel frattempo a Piazza San Marco (Venezia) l’acqua alta comincia a far di nuovo paura.

Forti temporali, raffiche di vento e tanta, tantissima acqua che in queste ore ha contribuito a gonfiare i letti dei fiumi, si teme che alcuni torrenti possano straripare da un momento all’altro. Dal Nord al Sud, nessuna regione esclusa, sono ore di apprensione per le condizioni metereologiche che non miglioreranno ne fine settimana.

In Veneto ed in Campania l’allerta meteo è gialla ma non è escluso che nelle prossime ore possa diventare arancione. La bassa pressione insiste sull’Italia centro-meridionale portando con se venti forti, mareggiate e cicloni.

Una giornata uggiosa, weekend da dimenticare, vediamo tutto nel dettaglio

A causa delle avverse condizioni metereologiche diverse regioni hanno diramato lo stato di allerta arancione e gialla, inoltre le autorità hanno condiviso una nota con la quale si invita la popolazione ad uscire solo in casi strettamente necessari, si invita inoltre alla massima prudenza.

La situazione è invariata da Nord a Sud, brutto tempo ovunque, le temperature sono calate bruscamente, le minime arrivano a 10 gradi mentre le massime a 18 gradi, dimentichiamoci il tepore del sole e tiriamo fuori i giubbini.

Il secondo weekend di ottobre sarà grigio e piovoso, sulle Alpi cadono i primi fiocchi di neve e si spera che la stagione sciistica, messa più volte a dura prova dalla pandemia da Covid-19, possa quest’anno riprendere la sua naturale attività.

Vento, grandine, raffiche di vento, mareggiate ed inondazioni. In maniera più o meno simile questo sarà il prospetto per l’intera giornata.

Per continuare essere aggiornato in tempo reale sulle condizioni meteo continua a seguirci.