“Pazzesca” Martina Hamdy, outfit selvaggio: la meteorina più bella della storia – FOTO

La bellissima ex concorrente del reality show ‘Grande Fratello VIP’ ha pubblicato una nuovo foto sul suo profilo Instagram.

La splendida ex gieffina ha intasato il web, con un IG post da urlo: si tratta di una foto scattata dal basso verso l’alto, che ha fatto breccia nel cuore degli utenti.

Nell’immagine Martina viene immortalata seduta in una bizzarra posizione, mentre fissa con fermezza l’obbiettivo della fotocamera ed assume un’espressione piuttosto seria e provocante: che meraviglia!

Il meravigliosa outfit della Hamdy si compone di una smanicata maglietta nera a collo alto, un paio di pantaloni larghi dalla fantasia zebrata, un paio di scarpe dello stesso colore della maglietta ed un paio di calzini medio – alti bianchi: questo look selvaggio le dona moltissimo!

Siete pronti a vedere il post di cui ormai parlano tutti? Reggetevi forte che inizia lo spettacolo…

Martina Hamdy, bella da far salire l’invidia: la FOTO supera ogni aspettativa…

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐇𝐚𝐦𝐝𝐲 (@martinahamdy)

Il favoloso volto di Meteo.it ha sbalordito tutti con questo post a dir poco divino: lo scatto ha ricevuto, infatti, migliaia e migliaia di mi piace e commenti in pochissimo tempo.

I capelli della magnifica ventisettenne sono legati ed il make-up verte sulle tonalità del marrone, sia per gli occhi, che per le labbra: mai vista tanta bellezza in un solo scatto!

Tra i commenti lasciati dagli utenti sotto al post, si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Sei bellissima Marty”; “Pazzesca“; “Che bella che sei, ma dove hai messo tutti i tuoi riccioli?”; oppure “Perfetta”.

Nella didascalia la bella influencer ha riportato una frase, che si sposa alla perfezione con il look sfoggiato nel post: “I’m comfortable in my jungle” (tradotto in lingua italiana significa: “Mi sento a mio agio nella mia giungla“).