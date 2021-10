“Si vede che…”, Rosalinda Cannavò, la frase che conferma tutto: anche la Gregoraci commenta la FOTO

Rosalinda Cannavò, la frase che testimonia la sua felicità incontenibile: i fan non resistono di fronte allo scatto

Un periodo d’oro, quello che Rosalinda Cannavò sta vivendo da alcuni mesi a questa parte. Grazie al “Grande Fratello Vip“, l’attrice siciliana è riuscita a superare molte delle paure accumulate durante il precedente percorso lavorativo. Con l’archiviazione dell’Ares Gate, la Cannavò ha finalmente chiuso un vecchio capitolo della sua vita.

Rosalinda, che è subentrata ad Alfonso Signorini alla conduzione di “Casa Chi“, ha recentemente postato uno scatto che ha fatto impazzire i fan. La felicità dell’attrice sembra incontenibile, a tal punto che la stessa Elisabetta Gregoraci non ha mancato di commentare il post.

Rosalinda Cannavò, la frase che conferma tutto: anche la Gregoraci commenta la FOTO

La fidanzata di Andrea Zenga, nell’ultimo post di Instagram, è una vera bellezza agli occhi dei fan. Per Rosalinda, d’altronde, il periodo corrente è decisamente uno dei periodi migliori di tutta la sua carriera professionale. Nonostante l’ex gieffina si fosse inizialmente fatta conoscere nelle vesti di attrice, ad oggi i suoi impegni televisivi sembrano più che distanti dal mondo della recitazione. Come conduttrice di “Casa Chi”, la Cannavò ha sorprendentemente spopolato, confermando l’immagine che i telespettatori si erano fatti su di lei.

Il suo recente post di Instagram, che ha già raccolto oltre 30mila likes, è accompagnato da una didascalia alquanto particolare. “Si vede che sono felice ultimamente?“, ha chiesto Rosalinda ai followers, alimentando l’alone di mistero creatosi. Nello scatto, un primo piano a dir poco strepitoso, gli occhi della conduttrice brillano di felicità. Anche Elisabetta Gregoraci, sua ex compagna d’avventura al “Grande Fratello Vip”, si è unita ai commenti degli utenti del web.

“Ma che bella sei?“, ha scritto la showgirl calabrese, che non poteva far a meno di sottolineare la sensualità di Rosalinda. Ma quale potrebbe essere il motivo di tanta felicità? Non ci resta che attendere le prossime pubblicazioni per scoprirlo.