“E le stelle mute” Roshelle, visione a luci rosse: lato B da sballo e i fan in delirio – FOTO

Roshelle ha appena pubblicato su Instagram una doppietta di scatti che hanno mandato al manicomio i follower: una visione a luci rosse non adatta ai deboli di cuore

La cantante Roshelle ha deciso di mandare i follower al manicomio con due foto da capogiro. I fan infatti in questi momenti stanno invadendo la sua bacheca con messaggi e complimenti di ogni sorta.

È chiamata “la rapper dai capelli rosa” sebbene a lei non piacciano per niente le etichette soprattutto verso se stessa. Non ama infatti definirsi nemmeno “una rapper pura”. A maggio scorso è uscito il suo ultimo singolo “Ti amo ti odio”, in collaborazione con Guè Pequeno, Mecna e Shablo.

Roshelle, le foto che sconvolgono il web: lato B da urlo

