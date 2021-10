“Talmente f**a che mi farei…” Sara Croce in sauna con nulla addosso o quasi… Accende la passione – FOTO

Sara Croce ha lasciato interdetti i fan con una foto mentre è in sauna e lascia molto spazio alla loro immaginazione che può con lei volare

La showgirl Sara Croce ha deciso di condividere un suo momento privato con il suo pubblico mentre è in sauna in un hotel di lusso.

La Bonas di “Avanti un altro“, come i ben informati sanno, non è tra gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip ma si era parlato mesi fa di una sua possibile partecipazione da lei stessa poi smentita. Sara infatti non ama parlare della sua sfera privata in pubblico come invece accade tutti i giorni all’interno del reality show di Canale 5.

Sara Croce, la foto in sauna nell’hotel di lusso

Sara Croce appare in sauna con addosso solo un accappatoio in una foto in bianco e nero che rende ancora più intrigante il gioco del vedo non vedo. I fan possono sognare soltanto le sue forme e ammirare le lunghe e sinuose gambe mentre è all’interno del “The Corner Duomo Hotel” in pieno centro a Milano.

La ex Madre Natura di “Ciao Darwin” però è molto di più di una semplice ragazza che mette in mostra la sua elegante e perfetta figura esteriore.

Infatti a chi l’ha offesa su Instagram mesi fa mentre vestiva i panni della Bonas di “Avanti un altro” attaccandola con la solita solfa della donna/oggetto, lei ha risposto che le stesse critiche dovrebbero essere fatto anche al Bonus (la controparte maschile della medesima trasmissione).

C’è sempre quindi l’ottusa convinzione che una donna sia una poco di buono se mette in mostra il proprio corpo mentre all’uomo tutto è sempre e comunque concesso. Di questo argomento la Croce ha parlato durante un’intervista ai media nel periodo della messa in onda dell’ ultima stagione del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.