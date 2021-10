“Statuaria”, Shaila Gatta stretta in un completino intimo regala emozioni forti – FOTO

Shaila Gatta è immersa nel verde e nel relax di un noto resort e agriturismo di Monforte d’alba in provincia di Cuneo: la ex velina ha regalato una pausa bollente ai suoi fan

La ex velina mora Shaila Gatta ha pubblicato un post su Instagram che ha sorpreso i suoi follower visto che si è mostrata in completo intimo mentre si gode il relax di un noto resort e agriturismo di Monforte d’alba in provincia di Cuneo.

Negli ultimi tempi la ballerina ha dichiarato di avere tanti progetti in mente dei quali però non ha parlato nello specifico perché da buona napoletana è scaramantica.

I suoi fan non vedono l’ora di rivederla in TV in un nuovo programma dopo la sua avventura di velina insieme a Mikaela Silva nel tg satirico di “Striscia la Notizia” e a “Paperissima Sprint“, show sempre di Antonio Ricci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Talmente f**a che mi farei…” Sara Croce in sauna con nulla addosso o quasi… Accende la passione – FOTO

Shaila Gatta, le foto in intimo bianco nel resort di lusso

Per vedere le foto di Shaila Gatta vai su Successivo