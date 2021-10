“C’eravate tutti…”: sogno erotico al “Gf Vip”, il racconto supera i limiti. Scopri i dettagli scabrosi

Al “Gf Vip”, il racconto piccante di Miriana Trevisan ha risvegliato i bollenti spiriti dei suoi coinquilini. La produzione interverrà?

Se Miriana Trevisan, fino a questo momento, sembrava non aver trovato il modo di emergere all’interno delle dinamiche della casa, con la sua ultima confessione la showgirl ha finalmente attirato le attenzioni di tutti. La gieffina, senza mezzi termini, ha raccontato a Nicola Pisu di aver recentemente fatto un sogno erotico che coinvolgeva alcuni dei suoi compagni.

“Ma chi eravamo? E dove? Me lo devi dire per forza…“: queste le suppliche del figlio di Patrizia Mirigliani, che la Trevisan, dopo un’iniziale resistenza, ha deciso di assecondare. Di fronte al suo racconto, nella casa è calato l’imbarazzo: “C’eravate un po’ tutti“.

Sogno erotico al “Gf Vip”, il racconto supera i limiti: i dettagli scabrosi

Poco dopo essersi ritrovati a chiacchierare sul divano, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno deciso di approfondire una questione che la showgirl aveva solamente accennato. L’ex modella, che in precedenza aveva confessato al compagno di aver fatto un sogno erotico, è stata tempestata di domande. Il figlio di Patrizia Mirigliani, con tono supplichevole, l’ha pregata di svelare chi fossero i protagonisti del siparietto bollente. Miriana, colta dall’imbarazzo, ha cercato di opporre resistenza, ma i suoi tentativi sono stati vani.

“Eravate quattro, c’era anche una donna. Ma era più un gioco…“: queste le scarne ma ugualmente eloquenti frasi con cui la showgirl ha descritto l’esperienza onirica. Nicola Pisu, che non si è lasciato sfuggire neanche un dettaglio della conversazione, ha proseguito in questi termini: “C’ero anche io? Se c’ero devi assolutamente dirmelo“. La Trevisan, con le mani di fronte agli occhi, ha tentato di sviare la domanda scomoda: “Non mi mettere in imbarazzo, non posso dirtelo“.

Un racconto dai toni piccanti, che Alfonso Signorini non mancherà di commentare durante la puntata di questa sera. Senza dubbio, la confessione di Miriana non poteva non creare scompiglio nel suo compagno Nicola Pisu. Cosa accadrà?