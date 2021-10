“Un Posto al Sole” anticipazioni 8 ottobre: Michele fa un’amara scoperta

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Silvia è sempre più combattuta tra Michele e Giancarlo: nel frattempo, suo marito, sta per fare una brutta scoperta

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole, l’ultima di questa settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Serena ha deciso di seguire il consiglio di Marina e di ricominciare daccapo con Filippo, conquistandolo come se lui fosse uno sconosciuto anche per lei. Il suo piano sta funzionando: Filippo è sempre più innamorato di sua figlia Irene, dell’idea di diventare padre una seconda volta e di stare con Serena, che ai suoi occhi è una donna sempre più intrigante. Adesso, però, deve mettere le cose in chiaro con Viviana.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

La cena a quattro di Silvia, Michele, Guido e Mariella è andata malissimo. Giancarlo si è presentato al ristorante con la scusa che fosse solo una coincidenza e ha lanciato una serie di frecciatine a Silvia, davanti a suo marito e ai suoi amici. Perfino Guido ha capito il doppio senso del discorso di Giancarlo, a differenza di Michele che non ha colto niente. Silvia è disperata, è corsa a casa di Giancarlo per rimproverarlo, ma nonostante ciò non riesce a mettere la parola fine a questa relazione. È sempre più attratta da questo uomo e non riesce a staccarsi da lui. Intanto, le anticipazioni ci rivelano che Michele sta per fare un’amara scoperta. Finalmente il giornalista si avvicina un po’ alla verità?

Patrizio continua ad insistere con Clara per il battesimo di Federico: questa sua intromissione farà andare su tutte le furie Alberto Palladini.