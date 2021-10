Un uomo di 46 anni è morto ieri pomeriggio a Fiorentina, frazione di San Donà di Piave (Venezia), dopo essere stato investito da un pullman mentre andava in chiesa.

Travolto da un pullmino mentre andava in chiesa. È morto così un uomo di 46 anni nel pomeriggio di ieri a Fiorentina di San Donà di Piave (Venezia). La vittima, affetta da disabilità, stava attraversando la carreggiata per recarsi in chiesa, ma improvvisamente un pullman, di una ditta che si occupa del trasporto disabili, lo ha centrato in pieno. Un impatto che non gli ha lasciato scampo: i soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Venezia, travolto da un pullman mentre va in chiesa: morto un uomo di 46 anni

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 ottobre, a Fiorentina, piccola frazione del comune di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Massimo Zanchetta, 46enne affetto da una disabilità, secondo quanto descrive la redazione de Il Corriere della Sera, stava camminando verso la chiesa, ma mentre attraversava la strada, è stato investito da un pullman di una ditta privata adibito al trasporto di persone disabili. Il conducente del mezzo, sul quale si trovavano anche dei ragazzi disabili, si è subito fermato ed ha lanciato l’allarme.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118, ma per Zanchetta era ormai troppo tardi. L’equipe medica ha provato a rianimarlo, ma alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso. Illesi il conducente e i passeggeri del pullman.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge e agli accertamenti del caso per chiarire nel dettaglio la dinamica del drammatico incidente costata la vita al 46enne.

Al vaglio dei militari dell’Arma le testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia, avvenuta in punto, riporta Il Corriere della Sera, sprovvisto di telecamere e dove, per via dei lavori sull’asfalto, mancano le strisce pedonali.