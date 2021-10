Alessia Marcuzzi ha fatto sognare i fan con un nuovo scatto mozzafiato. In particolare a catturare l’attenzione le sue labbra da sogno.

Lineamenti angelici, fisico da urlo, fascino intramontabile. Alessia Marcuzzi ha conquistato anno dopo anno il pubblico incantato dalla sua bellezza disarmante.

Nota per la conduzione di famosi programmi di successo, ha anche raggiunto una grande notorietà sul web, in particolare su Instagram dove è seguita da 5 milioni di follower. Il suo feed è un racconto dalla sua vita personale e professionale, dispiegata tra momenti sui set e quelli di relax.

Di recente la conduttrice ha catturato l’attenzione in merito al suo addio a Mediaset, dopo molti anni di collaborazione con l’emittente. Un grande cambiamento per la sua carriera a cui si aggiunge il nuovo progetto imprenditoriale con cui ha lanciato un suo brand.

Si tratta di un marchio di borse totalmente Made in italy, che ha mostrato anche sui suoi social. Amante della moda, ha monopolizzato tutti con un nuovo scatto rovente in cui indossa un accessorio irrinunciabile per ogni donna.

Alessia Marcuzzi mozzafiato: bellezza disarmante, fan in tilt

