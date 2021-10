“X Factor” Matteo Becucci: com’era nel 2009 e cosa fa adesso, la sua nuova vita – FOTO

Matteo Becucci ha partecipato alla seconda edizione di “X Factor” nel 2009, condotta da Francesco Facchinetti, e ha trionfato piazzandosi al primo posto: cosa fa adesso il cantautore di Livorno

Matteo Becucci è un cantautore nativo di Livorno di 51 anni. Il suo sguardo ipnotico e l’aria di mistero lo rendono affascinante agli occhi del pubblico femminile ma è soprattutto la sua voce a far breccia nel cuore dei fan.

Durante la puntata finale di X Factor viene eletto vincitore per soli 16 voti in più rispetto ai The Bastard Sons of Dionisio, che si fermano al secondo gradino del podio. Il suo singolo “Impossibile” e il percorso di crescita musicale all’interno del talent show gli regalano la vittoria per la gioia anche del suo coach Morgan, a capo della categoria Over 25.

Gli altri giudici del 2009 sono Simona Ventura e Mara Maionchi, rispettivamente capitani delle altre sezioni di cantanti dai 16 ai 24 anni e Gruppi vocali.

Matteo Becucci, cosa ha fatto dopo “X Factor”: com’è oggi

