Adele: la trepidante attesa per l’uscita di “30”. Il divorzio, il rapporto con il figlio e un nuovo amore

Adele. La cantante britannica ha tenuto in attesa i suoi fan per anni. É finalmente pronta a scalare le classifiche mondiali con un nuovo album, “30”. Ritorno alla musica dopo il divorzio

La cantante Adele ha all’attivo tre album che le hanno fatto scalare i vertici delle classifiche mondiali. Il primo risale al 2007 e s’intitola “19”, ossia l’età che la cantautrice britannica aveva al momento della pubblicazione. Seguendo questo principio, sono stati rilasciati successivamente “21” nel 2011 e “25” nel 2015.

A distanza di sei anni lo stuolo dei suoi fan non vede l’ora di ascoltare la sua ultima fatica musicale, “30”, anticipata dal singolo “Easy on me”, in uscita il 15 ottobre. I conti non tornano. Adele, classe 1988, di anni ne ha ormai 33. La sua opera, a quanto pare, era già in cantiere da diverso tempo. Avrebbe avuto poco senso pubblicarla in piena pandemia; per questo motivo è sorta l’idea di temporeggiare e lasciare in trepidazione gli ammiratori dell’interprete Premio Oscar per migliore canzone con “Skyfall”.

Adele: i temi delicati presenti nel suo ultimo album

Adele è conosciuta in tutto il mondo per le tematiche struggenti e strappalacrime dei suoi brani. Canzoni come “Someone like you”, Make You Feel My Love” e “Hello” sono state la colonna sonora di momenti importanti e delicati della vita di molte persone.

La cantante ha rilasciato una lunga intervista a “Vogue Uk” in cui ha aperto la sua anima e ha raccontato le sue emozioni nel tornare sulla scena musicale mondiale dopo tanto tempo di silenzio. L’album “30” sarà molto intimo e personale, per questo motivo non ci saranno collaborazioni ma sarà integralmente solista.

Ha parlato a lungo della sua vita privata, soffermandosi specialmente sulla fine del rapporto con il compagno, Simon Konecki, un capitolo doloroso e difficile da superare. L’uomo è anche padre di Angelo, unico figlio della cantautrice.

“Sento che questo album è autodistruzione, poi auto-riflessione e poi una sorta di auto-redenzione. Ma mi sento pronta. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia, questa volta” – ha dichiarato Adele. Continua così: “Nessuno di noi due ha fatto qualcosa di sbagliato. Non ci siamo fatti del male o nulla del genere. Era solo che volevo che mio figlio mi vedesse amare per davvero. Ed essere amata”.

Arduo è stato affrontare la situazione con suo figlio, spiegargli perché i suoi genitori non fossero più una coppia e perché non potessero vivere ancora tutti insieme. La musica, come sempre, ha rappresentato il suo modo per risorgere dal dolore.

Adele ha voluto quindi correre a vele spiegate verso la ricerca della sua felicità. É una donna forte e indipendente e pare abbia trovato di nuovo l’amore tra le braccia del fidanzato, Rich Paul, celebre agente sportivo di diversi giocatori di basket di alto profilo dell’NBA tra cui LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons e John Wall.