La bella Adriana Volpe ieri sera al Grande Fratello Vip ha indossato un abito che ha lasciato senza fiato il pubblico

Adriana Volpe ha condiviso su instagram alcuni scatti della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Ha indossato per l’occasione un abito lungo luccicante con trasparenza sulle cosce, che sensualità. I commenti dei fan non lasciano dubbio, la trovano incantevole:“Molto scoppiettante direi scoppiettantissima”, “Non c’è niente da fare ti distingui sempre per la tua classe ed eleganza. Grande Ari”.

Adriana Volpe acclamata dal pubblico nella faida contro la Bruganelli

Da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono da subito scontrate. Le due non vanno affatto d’accordo e continuano a discutere su diversi argomenti. Alcuni riguardano i concorrenti nella casa del GF Vip, altri invece riguardano dinamiche esterne e personali. Recentemente per esempio la Bruganelli ha scattato e condiviso una foto insieme a Giancarlo Magalli che da sempre è un nemico della Volpe. Quest’ultima ha accusato la Bruganelli di averlo fatto apposta per innervosirla. Magalli stesso ha confermato poi questa versione a Verissimo, sostenendo che la Bruganelli ha voluto scattare la foto perché si diverte a scherzare e punzecchiare.

Il conduttore ha concluso poi sostenendo che la Volpe dovrebbe prendere la vita con leggerezza e scherzarci su. Cosa che alla fine durante la puntata di ieri sera ha fatto con grande stile. La Bruganelli si è addirittura portata dietro al foto incriminata, scherzando sul fatto che ormai era diventata una questione di stato. Seppur la Volpe dovrebbe lasciar correre, è anche vero che l’intento della Bruganelli era chiaramente di provocare la collega. Ieri sera la Bruganelli ha anche pronunciato parole offensive nei riguardi della Volpe, sostenendo che lei finito il programma lei ha un lavoro a cui tornare mentre la Volpe non sa cosa farà.

Un allusione poco elegante e decisamente fuori luogo, alla quale la Volpe non ha dato risposta. Tra le due dunque non corre buon sangue, anche durante i reciproci interventi in studio si criticano a vicenda spesso e sono in disaccordo sempre. Ormai è una vera e propria guerra. Pare che lo spettacolo non sia solamente nella casa ma anche in studio. Non si può fare a meno di immaginare come sarebbe stato se entrambe avessero partecipato insieme al reality.

Il popolo del web non ha dubbi è sta con la Volpe. I fan commentano le foto di Adriana scrivendo:”Anche stasera la classe non è acqua. Tu sempre e comunque differente! Noi con te”, “Lady Bonolis scansate”, “Adriana da questa faida con Sonia ne esci a testa alta tu fin dall’inizio”.