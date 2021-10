“Mia adorata”. Ambra Angiolini stretta stretta a LUI, l’uomo che ha stravolto la sua vita – FOTO

Ambra Angiolini. La presentatrice televisiva e attrice di successo ha pubblicato una foto molto significatica con un uomo che ha cambiato il corso della sua carriera e della sua vita. Di chi si tratta

Il pubblico italiano ha conosciuto Ambra Angiolini quando ancora in età acerba, appena 15enne, debuttò sul piccolo schermo in qualità di presentatrice versione Lolita, forse un po’ insolente, nel programma pomeridiano “Non è la Rai”.

Ha sempre riconosciuto merito del suo successo all’opportunità concessa da un mostro sacro della televisione nostrana, ormai scomparso, il celebre autore e regista Gianni Boncompagni. É stata molto abile a non rimanere incastrata in quel personaggio e a evolvere come donna e come professionista.

Ambra Angiolini: il suo futuro segnato dalla presenza di un uomo importante

La maturità artistica di Ambra Angiolini è arrivata grazie al suo primo vero ruolo come attrice cinematografica nel film del 2007 “Saturno Contro”, diretta dall’illustre regista di origine turca Ferzan Özpetek. Per lei fu un successo. L’interpretazione del personaggio di Roberta, patita di astrologia con problemi di tossicodipendenza, le valse un David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Non poteva dunque mancare alla rappresentazione teatrale di “Ferzaneide”, spettacolo scritto e interpretato proprio dall’uomo che le ha stravolto la vita, in cui il regista racconta se stesso dall’infanzia e adolescenza fino ad arrivare ai giorni nostri, parlando della famiglia, degli amori, delle straordinarie amicizie e ispirazioni artistiche che lo hanno segnato. (Lo spettacolo è in replica a Roma fino al 9 ottobre ma diventerà un tour nazionale).

“Il successo di Ferzan Özpetek al teatro ‘Ambra Jovinelli’ è degno di una rockstar… la mia rockstar! Che bello che esisti” – scrive Ambra Angiolini in didascalia, accompagnado queste parole a una foto del dietro le quinte, abbracciata al regista turco. “Mia adorata, grazie mille. Grazie di cuore” – le risponde in un commento Ferzan Ozpetek.

Vedremo presto il frutto di una loro nuova collaborazione. L’attrice, infatti, è stata arruolata nel cast de “Le Fate Ignoranti – la serie”, opera presentata al Festival del cinema di Venezia, sarà distribuita su Disney+, tratta dall’omonimo film di Özpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi.

Si comporrà di otto episodi. Ecco gli altri interpreti: Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz.