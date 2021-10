Sara Croce ha paralizzato il web con una serie di scatti roventi. Le sue curve mozzafiato hanno fatto impazzire tutti: è un sogno a occhi aperti.

Curve mozzafiato, lineamenti angelici, verve unica. Sara Croce ha paralizzato il popolo del web con un nuovo post rovente in cui ha scoperto il suo fisico da urlo. 23 anni, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello spettacolo a seguito della sua partecipazione a “Miss Italia”, dove si è classifica quarta, e alla sua partecipazione in programmi del calibro di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”.

Oltre alla carriera televisiva ha conquistato un grande seguito sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 982 mila follower incantati dai suoi scatti mozzafiato.

Sul social racconta le sue giornate scandite tra set, collaborazioni con brand e attimi spensierati. In ogni post si mostra sempre bellissima, tanto che stupisce sempre i fan che si scatenano tra like e commenti come è accaduto sotto al suo ultimo contenuto rovente.

Sara Croce: la mise fa sognare, che curve

