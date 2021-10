“Beautiful”, anticipazioni puntata 9 ottobre: inquietante scoperta alla casa sulla scogliera

Beautiful, anticipazioni 9 ottobre: Hope è felice per Steffy. Liam invece comincia ad avere dei sospetti.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam preoccuparsi per Steffy. La Forrester è sempre più dipendente dalle medicine che sta assumendo e si sta comportando in maniera davvero strana. Secondo lo Spencer, la colpa è del dottor Finnegan, che le ha dato troppa confidenza. Finn ha difeso la sua professionalità, ma non ha negato di essere attratto da Steffy. I due infatti si sono baciati e sono entrambi interessati a frequentarsi. Finn ha ammesso di essere pronto a rinunciare a Steffy come paziente se lei vorrà concedergli una possibilità. La Forrester, tuttavia, è ancora molto restia.

Leggi anche -> Adele: la trepidante attesa per l’uscita di “30”. Il divorzio, il rapporto con il figlio e un nuovo amore

Beautiful, anticipazioni 9 ottobre: Steffy perde conoscenza!

Leggi anche -> “Verissimo”, anticipazioni 9 ottobre: rivelazioni inedite e un cambio inatteso

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Hope sarà molto felice di sapere che tra Steffy e Finn sta nascendo qualcosa. La Forrester sembra davvero interessata al medico e questa storia potrebbe aiutarla a uscire dal turbine di disperazione in cui è caduta. Liam invece esprimerà tutta la sua perplessità: secondo lui il medico sta usando Steffy e perciò va fermato. Liam ne parlerà sia con Hope che con il fratello Wyatt. Nessuno dei due, tuttavia, condividerà la sua paura.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy prenderà una delle pasticche che le sono state inconsapevolmente da Thomas. Dopo aver assunto la droga, la Forrester cadrà a terra priva di sensi. Sarà Liam a ritrovarla più tardi alla casa sulla scogliera. Lo Spencer entrerà nel panico e non saprà come reagire a questa sconcertante scoperta.

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda sabato 9 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Vi ricordiamo che da metà settembre la puntata della domenica è stata ufficialmente sospesa.